Сексуальное насилие внутри ВОЗ: полсотни стран требуют судебного преследования виновных
Во вторник более 50 стран предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), что требуют привлечь к ответственности членов этой организации ООН, совершивших сексуальные домогательства.
Люди, подвергшиеся сексуальной эксплуатации, жестокому обращению или домогательствам, также должны получать соответствующую поддержку, заявили страны на заседании Исполнительного совета агентства здравоохранения ООН.
ВОЗ была призвана принять меры после того, как в 2020 году стало известно о широко распространенных случаях сексуального насилия со стороны гуманитарных работников в Демократической Республике Конго (ДРК).
Посол Великобритании Саймон Мэнли выступил с совместным заявлением от имени 57 стран, в котором выразил «глубокую обеспокоенность» обвинениями.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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