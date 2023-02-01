Вице-президент США и брат Джорджа Флойда примут участие в похоронах Тайра Николса
Вице-президент США Камала Харрис и брат Джорджа Флойда примут участие в похоронах Тайра Николса в Мемфисе в среду.
По данным полиции, 29-летний мужчина был арестован 7 января сотрудниками спецподразделения в Мемфисе на юге США за простое нарушение правил дорожного движения.
Он был избит полицией и скончался от полученных травм в больнице, спустя три дня.
Это дело заставило власти США опасаться «социального пожара», который мог сравниться с тем, что последовал за смертью Джорджа Флойда в 2020 году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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