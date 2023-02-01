Вице-президент США и брат Джорджа Флойда примут участие в похоронах Тайра Николса

Вице-президент США Камала Харрис и брат Джорджа Флойда примут участие в похоронах Тайра Николса в Мемфисе в среду.

По данным полиции, 29-летний мужчина был арестован 7 января сотрудниками спецподразделения в Мемфисе на юге США за простое нарушение правил дорожного движения.

Он был избит полицией и скончался от полученных травм в больнице, спустя три дня.

Это дело заставило власти США опасаться «социального пожара», который мог сравниться с тем, что последовал за смертью Джорджа Флойда в 2020 году.