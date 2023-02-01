Четверо подозреваемых экстрадированы в США по делу об убийстве президента Гаити

Власти США объявили, что трое американцев гаитянского происхождения и колумбиец были экстрадированы в Соединенные Штаты во вторник, 31 января, за их роль в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, четверо мужчин, задержанных на Гаити, будут представлены в среду федеральному судье в Майами.

Суд выдвинет против них обвинения. 53-летний Жовенель Мойз был застрелен вооруженным коммандос в ночь с 6 на 7 июля 2021 года в своей частной резиденции в Порт-о-Пренс.

Полиция Гаити первоначально арестовала около сорока подозреваемых, в том числе двадцать бывших колумбийских солдат, завербованных, по их словам, базирующейся во Флориде охранной компанией CTU.

Следствие изначально наткнулось на недостатки местной судебной системы.