Нетаньяху предлагает посредничество в конфликте России и Украины
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает посредником между Россией и Украиной.
Если того потребуют все заинтересованные стороны, я обязательно рассмотрю это», — заявил Нетаньяху в ответ на вопрос CNN.
Ближайший союзник Израиля, Соединенные Штаты, по словам израильского премьера также могут обратиться к нему с такой просьбой, потому что «на кухне никогда не бывает слишком много поваров».
Нетаньяху отметил, что в начале СВО его «неофициально» попросили выступить в качестве посредника, но он отказался, потому что в то время он был лидером оппозиции, а не главой государства.
В то время Украина официально попросила предшественника Нетаньяху Нафтали Беннета выступить посредником в конфликте.
Но Беннет не смог договориться о мирном соглашении после мартовских встреч с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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