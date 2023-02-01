Нетаньяху предлагает посредничество в конфликте России и Украины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает посредником между Россией и Украиной.

Если того потребуют все заинтересованные стороны, я обязательно рассмотрю это», — заявил Нетаньяху в ответ на вопрос CNN.

Ближайший союзник Израиля, Соединенные Штаты, по словам израильского премьера также могут обратиться к нему с такой просьбой, потому что «на кухне никогда не бывает слишком много поваров».

Нетаньяху отметил, что в начале СВО его «неофициально» попросили выступить в качестве посредника, но он отказался, потому что в то время он был лидером оппозиции, а не главой государства.

В то время Украина официально попросила предшественника Нетаньяху Нафтали Беннета выступить посредником в конфликте.

Но Беннет не смог договориться о мирном соглашении после мартовских встреч с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.