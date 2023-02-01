Премьер-министр Украины подтверждает саммит ЕС-Украина в Киеве в пятницу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил проведение саммита ЕС-Украина в Киеве в пятницу.

Встреча «пройдёт в Киеве 3 февраля», заявил Шмыгаль на заседании кабинета министров во вторник.

Саммит «чрезвычайно важен» для заявки Киева на вступление Украины в ЕС, которая официально является кандидатом на вступление в Союз с 2022 года.

«То, что этот саммит состоится в Киеве, — это сильный сигнал как для партнеров, так и для врагов», — сказал Шмыгаль.

Это показывает России, что ее усилия посеять раздор между западными союзниками Киева и помешать Украине вступить в ЕС оказались напрасными.

Шмыгаль при этом не сообщил, кто примет участие в саммите от ЕС.