Премьер-министр Украины подтверждает саммит ЕС-Украина в Киеве в пятницу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил проведение саммита ЕС-Украина в Киеве в пятницу.
Встреча «пройдёт в Киеве 3 февраля», заявил Шмыгаль на заседании кабинета министров во вторник.
Саммит «чрезвычайно важен» для заявки Киева на вступление Украины в ЕС, которая официально является кандидатом на вступление в Союз с 2022 года.
«То, что этот саммит состоится в Киеве, — это сильный сигнал как для партнеров, так и для врагов», — сказал Шмыгаль.
Это показывает России, что ее усилия посеять раздор между западными союзниками Киева и помешать Украине вступить в ЕС оказались напрасными.
Шмыгаль при этом не сообщил, кто примет участие в саммите от ЕС.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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