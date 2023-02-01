Лукашенко: Беларусь готова и дальше поддерживать Россию

По словам президента Александра Лукашенко, Беларусь готова оказывать дальнейшую поддержку России.

Однако на данный момент Россия не нуждается ни в какой помощи, заявил Лукашенко во вторник во время визита в Зимбабве.

«Если нашим русским братьям нужна помощь, мы всегда готовы предложить эту помощь», — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси таким образом, ответил на вопрос о том, оказывалось ли давление на его страну с целью увеличения поддержки России.

