Лукашенко: Беларусь готова и дальше поддерживать Россию
2023-02-01 05:16
По словам президента Александра Лукашенко, Беларусь готова оказывать дальнейшую поддержку России.
Однако на данный момент Россия не нуждается ни в какой помощи, заявил Лукашенко во вторник во время визита в Зимбабве.
«Если нашим русским братьям нужна помощь, мы всегда готовы предложить эту помощь», — сказал Лукашенко.
Президент Беларуси таким образом, ответил на вопрос о том, оказывалось ли давление на его страну с целью увеличения поддержки России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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