Франция отправляет в Украину еще двенадцать гаубиц Caesar
2023-02-01 05:19
Франция отправит в Украину еще 12 гаубиц Caesar, а также проведет обучение 600 украинских солдат в Польше, предоставив 150 инструкторов.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню после встречи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в Париже.
Он также подчеркнул после встречи, что поставка истребителей «не является табу» для Франции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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