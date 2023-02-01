Франция отправляет в Украину еще двенадцать гаубиц Caesar

Франция отправит в Украину еще 12 гаубиц Caesar, а также проведет обучение 600 украинских солдат в Польше, предоставив 150 инструкторов.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню после встречи со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым в Париже.

Он также подчеркнул после встречи, что поставка истребителей «не является табу» для Франции.