Латвия продлевает чрезвычайное положение на границе с Беларусью
Латвия вновь продлила чрезвычайное положение в регионах, расположенных вдоль границы с соседней Беларусью.
По решению правительства в Риге особое регулирование в странах Балтии ЕС и НАТО теперь действует до 10 мая. Об этом во вторник сообщило МВД Латвии.
Чрезвычайное положение было объявлено в августе 2021 года, поскольку тысячи мигрантов пытались нелегально пересечь внешнюю границу ЕС из Беларуси.
После продления у латвийских пограничников сохраняется право возвращать мигрантов, незаконно въехавших из Беларуси.
По данным МВД, с ноября 2022 года количество попыток незаконного пересечения границы вновь увеличилось.
Еще одним фактором решения было то, что Латвия, в отличие от Польши и Литвы, еще не построила забор вдоль границы с Беларусью.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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