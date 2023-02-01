Латвия продлевает чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Латвия вновь продлила чрезвычайное положение в регионах, расположенных вдоль границы с соседней Беларусью.

По решению правительства в Риге особое регулирование в странах Балтии ЕС и НАТО теперь действует до 10 мая. Об этом во вторник сообщило МВД Латвии.

Чрезвычайное положение было объявлено в августе 2021 года, поскольку тысячи мигрантов пытались нелегально пересечь внешнюю границу ЕС из Беларуси.

После продления у латвийских пограничников сохраняется право возвращать мигрантов, незаконно въехавших из Беларуси.

По данным МВД, с ноября 2022 года количество попыток незаконного пересечения границы вновь увеличилось.

Еще одним фактором решения было то, что Латвия, в отличие от Польши и Литвы, еще не построила забор вдоль границы с Беларусью.

