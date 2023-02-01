Штрак-Циммерманн не исключает возобновления срочной службы в армии ФРГ

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн не исключила повторного введения воинской повинности в Германии.

В принципе, окончание обязательной военной службы применяется только в мирное время. В случае напряженнгости обстановки его можно снова активировать», — сказала председатель комитета по обороне в комментарии «Süddeutsche Zeitung».

Год назад она была категорически против таких мер. Тем временем Штрак-Циммерманн считает, что ответить на это вопрос просто «да» или «нет» недостаточно.

По ее словам, ввиду событий на Украине и изменившейся ситуации с безопасностью во всей Европе можно только сожалеть о приостановке обязательной военной службы.