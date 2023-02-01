Джордж Сантос покидает комитеты в Палате представителей из-за репутационного скандала

Конгрессмен-республиканец Джордж Сантос выходит из комитетов Палаты представителей США, сообщает CBS.

34-летний политик столкнулся с растущими призывами уйти в отставку после того, как он признался, что сфабриковал часть своего резюме и биографии во время предварительных выборов в Нью-Йорке в прошлом году.

Несмотря на разногласия, ему было поручено работать в двух комитетах.

О своем решении он сообщил коллегам на встрече за закрытыми дверями во вторник.

По сообщениям, он «временно отойдет от дел», пока его имя не будет очищено, и извинился перед коллегами-республиканцами за этот репутационный скандал.

В заявлении, сделанном во вторник, Сантос сказал, что принял решение уйти в отставку «очень серьезное».

«Дела 118-го Конгресса должны продолжаться без фанфар в СМИ», — сказал он: «Важно, чтобы я в первую очередь сосредоточился на обслуживании избирателей Третьего избирательного округа Нью-Йорка и обеспечении их представительства на федеральном уровне».

Этот шаг означает, что г-н Сантос не будет заседать в комитете по малому бизнесу или в группе по науке, космосу и технологиям.