Пропавшие из зоопарка Далласа обезьяны, найдены в заброшенном доме

Две обезьяны, исчезнувшие накануне из зоопарка Далласа в Техасе, были найдены в заброшенном доме, полиция продолжает поиски фигуранта дела.

Инцидент является последним в череде подозрительных событий в зоопарке, включая смерть редкого стервятника.

В понедельник полиция получила сигнал от смотрителей о пропаже двух императорских тамаринов.

Сотрудники зоопарка считают, что их похитили, потому что эта порода обычно держится недалеко от дома, а обезьяны не находились на территории зоопарка.

Полиция Далласа заявила во вторник, что нашла обезьян в чулане заброшенного дома в Ланкастере, примерно в 26 км от Далласа, и что они были возвращены в зоопарк.