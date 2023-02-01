Пропавшие из зоопарка Далласа обезьяны, найдены в заброшенном доме
Две обезьяны, исчезнувшие накануне из зоопарка Далласа в Техасе, были найдены в заброшенном доме, полиция продолжает поиски фигуранта дела.
Инцидент является последним в череде подозрительных событий в зоопарке, включая смерть редкого стервятника.
В понедельник полиция получила сигнал от смотрителей о пропаже двух императорских тамаринов.
Сотрудники зоопарка считают, что их похитили, потому что эта порода обычно держится недалеко от дома, а обезьяны не находились на территории зоопарка.
Полиция Далласа заявила во вторник, что нашла обезьян в чулане заброшенного дома в Ланкастере, примерно в 26 км от Далласа, и что они были возвращены в зоопарк.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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