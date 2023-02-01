Смертельный ледяной шторм обрушился на юг США, есть первая жертва

Около 40 миллионов человек находятся в состоянии ожидания чрезвычайного положения из-за ледяного шторма в южной части США, от Теннесси до Техаса.

Смесь ледяного дождя, мокрого снега и очень холодного воздуха обрушилась на некоторые районы и, как ожидается, продлится до середины недели.

Было отменено более 1900 рейсов, особенно пострадали аэропорты в Техасе. Ситуация продлится несколько дней.

Во вторник утром Национальная метеорологическая служба предсказала, что на дорогах в Остине и Далласе, штат Техас, скопится свыше сантиметра льда.

Полиция Арлингтона, штат Техас, заявила, что они отреагировали на аварию с участием семи автомобилей и опрокидывание одного авто на скользкой трассе.

По данным городской пожарной охраны, один человек погиб в результате столкновения 10 автомобилей в Остине.

Полиция Остина также заявила во вторник, что реагировала за стуки на 200 с лишним звонков о столкновениях на дорогах региона.

