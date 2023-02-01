Элитарный британский колледж запретил использование христианских названий
Лондонская школа экономики (London School of Economics) изменила христианские названия праздников. На колледж обрушилась волна критики, сообщает ВВС.
По решению руководства университета даты, относящиеся к христианским праздникам, будут исключены из академического календаря. Рождество станет "осенним семестром", рождественские каникулы станут "зимними". Великий пост будет «зимним семестром», а пасхальные каникулы — "весенними". Лондонская школа экономики также запретила использование термина "Пасха".
Колледж, основанный в 1895 году и пользующийся популярностью среди иностранных студентов, заявляет, что изменил названия, чтобы "лучше отразить интернациональный характер нашего сообщества".
Текущие названия семестров будут удалены, начиная с 2023/24 учебного года, который начнется в сентябре.
Решение руководства университета вызвало шок и недовольство консервативных комментаторов в Великобритании. Тоби Янг, британский комментатор и генеральный секретарь Союза свободы слова, сказал в интервью MailOnline, что этот шаг был "еще одним случаем" британского колледжа, который «стыдится своих связей с британской культурой и историей".
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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