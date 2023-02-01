Резников уверен, что Запад отправит Украине боевые самолеты

Министр обороны Украины Алексей Резников по-прежнему оптимистичен в отношении отправки Киеву западных самолетов.

Во время встречи с журналистами в понедельник, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут предоставлять Украине самолеты F-16. Министр обороны Украины, однако, не теряет веры в то, что решение Вашингтона в будущем будет изменено.

На вопрос журналистов об отказе администрации Байдена он сказал, что пока практически любой вид помощи Украине прошел четыре этапа: "нет", "давайте поговорим и проверим возможности", "готовим экипажи" и "отправка".

"Так было с РСЗО HIMARS и БМП Bradley, вспомните историю с немецкими танками Leopard", — сказал Резников.

Решение президента США относительно F-16 для Украины прокомментировал в интервью CNN официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он указал, Соединенные Штаты уже отправляют значительное количество техники, в том числе танки Abrams.