Анджей Дуда: Мы все хотели бы жить с Россией в мире

Анджей Дуда встретился во вторник, 31 января с поляками, проживающими в Латвии. Президент подчеркнул, что поляки хотели бы иметь возможность жить в мире с Россией.

Во время встречи с польской общиной он, в частности, акцентировал внимание на вопросе поддержки Украины, помощь для которой со стороны Польши огромна как в финансовом плане, так и в плане поставок военной техники и добавил, что Латвия также последовательно помогает украинской стороне.

"Мы все хотели бы иметь возможность жить с Россией, с русскими в мире, в мире, иметь возможность свободно развиваться, иметь возможность торговать, строить свою жизнь и процветание вместе. К сожалению, как видите, это невозможно", - сказал он.

Напомним, 26 января США и Германия заявили, что поставят Украине 31 танк Abrams M1 и 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин одобрил реэкспорт своих танков в Киев третьими странами.

Вся западная бронетанковая коалиция должна включать не менее 10 европейских стран. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что союзники пообещали Украине 321 тяжелый танк.