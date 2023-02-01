Депутат Сейма Польши: Экс-президент Украины Ющенко - агент США

Депутат Сейма Польши Януш Корвин-Микке прокомментировал высказывание бывшего президента Украины Виктора Ющенко, заявившем, что катастрофу самолета экс-президента Польши Леха Качиньского в 2010 году подстроила Россия, пишет DoRzeczy.

"Виктор Ющенко, скорее всего, агент США , как и многие президенты в этой части Европы. Он сделал это, чтобы подлизаться к украинским националистам, вооруженным англосаксами. Кстати, я хотел бы напомнить вам, что покойный Юзеф Пилсудски был агентом Японии, Австрии и Германии!" – написал Корвин-Микке d Twitter.

Он также предположил, что ведущие политики таких держав, как США или СССР, могли быть агентами иностранных держав.

"Вполне возможно, что Клинтон был агентом СССР, Горбачев — агентом ЦРУ, а Трамп — агентом России. Только НАСЛЕДСТВЕННАЯ монархия гарантирует, что страной не правит агент иностранной державы", - добавіл депутат.

Напомним, ранее yf вопрос, был ли президент Лех Качиньскй убит русскими, Ющенко ответил: "Я в этом уверен".