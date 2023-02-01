Харуки Мураками опубликует свой новый роман после 6 лет перерыва
Известный японский писатель Харуки Мураками опубликует в Японии новый роман 13 апреля, сообщило его японское издательство Shinchosha в среду, 1 февраля, не раскрывая подробностей.
Shinchosha также не смогли назвать сроки, когда появятся переведенные версии романа.
Издатель удовлетворился тем, что указал, что японская рукопись представляет собой 1200 страниц.
74-летний Харуки Мураками уже много лет неизменно считается фаворитом на получение Нобелевской премии по литературе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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