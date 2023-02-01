ЕС рассмотрит вопрос смягчения условий господдержки экономики для стран-членов

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представит предложения по вопросу дотаций на развитие экономики стран участниц объединения.

С тех пор, как правительство в Вашингтоне, приняло решение об огромной экономической помощи, в ЕС возникли опасения, что компании могут открыть новые офисы в других регионах мира или переместить туда рабочие места, если они не будут поддерживаться налогоплательщиками в Евросоюзе. Деньги.

В то же время Комиссия ЕС хочет с помощью этой инициативы собирается укрепить производство экологически чистой энергии в Европе.

Требования к государственной помощи в ЕС должны быть смягчены, становится ясным из проекта, с которым ознакомилось Немецкое агентство печати. Соответственно, они должны предоставляться для большего количества технологий, быть выше, чем раньше, и предоставляться в течение более длительного периода времени.

Комиссар ЕС Маргрете Вестагер, отвечающая за конкуренцию, представит дополнительные требования в своей области в среду.

Федеральный министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил во вторник, что необходимо внести решительные улучшения, особенно в отношении правил государственной помощи.

Ряд стран ЕС обеспокоен тем, что правила будут сильно смягчены. Они опасаются, что такие крупные страны, как Германия, могут инвестировать значительно больше налоговых поступлений и, таким образом, создать непропорциональные преимущества для себя и своих компаний.

Министры финансов Ирландии, Австрии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии и Словакии недавно предупредили, что конкурентоспособность Европы не основана на постоянной или чрезмерной нецелевой государственной помощи. Это может привести к тому, что государства попытаются превзойти друг друга, что неприемлемо для отдельных государств-членов.

В проекте Комиссии ЕС также подчеркивается, что Китай объявил об инвестициях в чистые технологии в размере более 280 миллиардов долларов США.

С помощью так называемого Закона о снижении инфляции США мобилизуют более 360 миллиардов долларов на аналогичные проекты.

«Я вижу в этом стимул для Европы усердно работать сейчас и становиться быстрее и лучше в продвижении зеленых технологий», — сказал Хабек.

«Комиссия ЕС, наконец, осознала, что срочно нужно что-то делать с ухудшающейся конкурентоспособностью Европы», — сказал Фредрик Перссон из группы Business Europe.

По словам лоббиста, своим предложением фон дер Ляйен демонстрирует лидерство.