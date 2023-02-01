Пэрис Хилтон обвиняют в расизме и дискриминации мужчин
Знаменитая Пэрис Хилтон не раз позволяла себе оскорбления в адрес афроамериканцев и мужчин.
В 2009 году Марк Эбнер выпустил книгу "Шесть степеней Пэрис Хилтон", где рассказал, что звездная блондинка не раз называла мужчин "грязными" и "тупыми".
Также знаменитость позволяла себе фразы типа "каждый темнокожий является для меня негром".
Тогда Хилтон пыталась оправдаться, что никого не дискриминирует, что ее оболгагли, но оскорбления в адрес мужчин и афроамериканцев из уст блондинки продолжаются.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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