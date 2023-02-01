Пэрис Хилтон обвиняют в расизме и дискриминации мужчин

Знаменитая Пэрис Хилтон не раз позволяла себе оскорбления в адрес афроамериканцев и мужчин.

В 2009 году Марк Эбнер выпустил книгу "Шесть степеней Пэрис Хилтон", где рассказал, что звездная блондинка не раз называла мужчин "грязными" и "тупыми".

Также знаменитость позволяла себе фразы типа "каждый темнокожий является для меня негром".

Тогда Хилтон пыталась оправдаться, что никого не дискриминирует, что ее оболгагли, но оскорбления в адрес мужчин и афроамериканцев из уст блондинки продолжаются.