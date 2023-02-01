Пэрис Хилтон прибегла к суррогатному материнству по совету Ким Кардашьян

Недавно 41-летняя Пэрис Хилтон стала матерью. Ребенка знаменитости выносила суррогатная мать. Оказывается, к такой услуге известная блондинка прибегла по совету Ким Кардашьян.

В конце января текущего года Пэрис Хилтон и ее супруг Картер Реум стали родителями.

Ребенка знаменитостей выносила суррогатная мать.

После нескольких неудачных попыток забеременеть Хилтон сначала прибегала к ЭКО по совету не менее известной Ким Кардашьян.

После кроме суррогатного материнства вариантов не осталось. Воспользоваться этой услугой Пэрис также порекомендовала Ким.