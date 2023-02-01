Пэрис Хилтон прибегла к суррогатному материнству по совету Ким Кардашьян
2023-02-01 10:01
Недавно 41-летняя Пэрис Хилтон стала матерью. Ребенка знаменитости выносила суррогатная мать. Оказывается, к такой услуге известная блондинка прибегла по совету Ким Кардашьян.
В конце января текущего года Пэрис Хилтон и ее супруг Картер Реум стали родителями.
Ребенка знаменитостей выносила суррогатная мать.
После нескольких неудачных попыток забеременеть Хилтон сначала прибегала к ЭКО по совету не менее известной Ким Кардашьян.
После кроме суррогатного материнства вариантов не осталось. Воспользоваться этой услугой Пэрис также порекомендовала Ким.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
Наталья
9-летняя звезда интернета и икона стиля Норт Уэст получила первую роль в кино
9-летняя звезда интернета Норт Уэст, которая является дочерью Ким Кардашьян и Канье Уэста, снимется теперь и в кино. Девочка считается иконой стиля, экспертом по макияжу FX и профессиональным обжарщиком.Подробнее...