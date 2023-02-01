Майкл Б Джордан впервые рассказал о том, почему расстался с Лори Харви

2023-02-01 10:14

Майкл Б Джордан пережил в 2022 году тяжелое расставание с моделью Лори Харви, о причинах которого рассказал только сейчас.

Звезда "Черной пантеры" Майкл Б Джордан впервые заговорил о расставании с моделью Лори Харви, которое далось обоим нелегко.

Знаменитости разорвали отношения в 2022 году.

Оказывается, Харви ушла от Джордана , встретив другого мужчину Деймона Идриса.

Теперь звезда экрана может даже шутить об этом: "Я пережил свой самый первый публичный разрыв".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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