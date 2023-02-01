Модель-пышка Габриэлла Халикас делится советами уверенности в себе

Габриэлла Халикас создала платформу, чтобы помогать людям принимать себя такими, какие они есть.

25-летняя модель size + Габриэлла Халикас обладает удивительным качеством. Она помогает женщинам чувствовать себя уверенно в своем теле, поднимать самооценку.

Она создала интернет-платформу специально для того, чтобы побудить людей любить себя такими, какими их создала природа.

С армией в 850 000 подписчиков уверенная в себе модель-пышка делится советами по поводу того, как полюбить себя.

Халикас утверждает, что обретает уверенность в себе тогда, когда помогает окружающим стать увереннее.