Памела Андерсон не может дождаться, когда станет старше и позволит своим волосам оставаться естественно седыми

Актриса Памела Андерсон ждет того момента, когда можно будет перестать красить волосы, позволив им оставаться седыми.

Памела Андерсон остается секс-символом, но она не боится морщин.

Более того, знаменитая блондинка ждет-не дождется того момента, когда можно будет не красить волосы, позволив им быть естественными, а значит седыми.

55-летняя актриса признается, что она не из тех женщин, которым трудно стареть.