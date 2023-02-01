Памела Андерсон не может дождаться, когда станет старше и позволит своим волосам оставаться естественно седыми
2023-02-01 10:42
Актриса Памела Андерсон ждет того момента, когда можно будет перестать красить волосы, позволив им оставаться седыми.
Памела Андерсон остается секс-символом, но она не боится морщин.
Более того, знаменитая блондинка ждет-не дождется того момента, когда можно будет не красить волосы, позволив им быть естественными, а значит седыми.
55-летняя актриса признается, что она не из тех женщин, которым трудно стареть.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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