41-летняя Пэрис Хилтон, став мамой, продолжает поражать своей стройностью и сексуальностью
2023-02-01 10:55
Пэрис Хилтон позировала в прозрачном наряде во время диджеинга, приветствуя своего новорожденного сына от суррогатной матери. Сексуальность и подтянутая фигура молодой мамы поразили присутствующих.
Молодая мама Пэрис Хилтон во время диджеинга приветствовала своего новорожденного сына от суррогатной матери.
Привлекательность и стройность 41-летней знаменитости поразили присутствующих.
Знаменитая блондинка была одета в сексуальное прозрачное платье For Love and Lemons с вышивкой в виде цветов. Сквозь открытую спину платья просматривалось белоснежное нижнее белье красавицы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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