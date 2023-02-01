41-летняя Пэрис Хилтон, став мамой, продолжает поражать своей стройностью и сексуальностью

2023-02-01 10:55

Пэрис Хилтон позировала в прозрачном наряде во время диджеинга, приветствуя своего новорожденного сына от суррогатной матери. Сексуальность и подтянутая фигура молодой мамы поразили присутствующих.

Молодая мама Пэрис Хилтон во время диджеинга приветствовала своего новорожденного сына от суррогатной матери.

Привлекательность и стройность 41-летней знаменитости поразили присутствующих.

Знаменитая блондинка была одета в сексуальное прозрачное платье For Love and Lemons с вышивкой в виде цветов. Сквозь открытую спину платья просматривалось белоснежное нижнее белье красавицы.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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