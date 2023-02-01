9-летняя звезда интернета и икона стиля Норт Уэст получила первую роль в кино
2023-02-01 11:11
9-летняя звезда интернета Норт Уэст, которая является дочерью Ким Кардашьян и Канье Уэста, снимется теперь и в кино. Девочка считается иконой стиля, экспертом по макияжу FX и профессиональным обжарщиком.
9-летняя Норт Уэст дебютирует в Голливуде. Она исполнит роль в новом анимационном фильме "Щенячий патруль: Могучее кино".
Эта картина станет продолжением "Щенячего патруля: кино" 2021 года.
Норти займется озвучкой нового персонажа в проекте.
Опубликовано: Наталья Гончарова