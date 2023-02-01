У мужчины конфисковали мерседес на второй день после его покупки

Анонимные информаторы сообщили полиции, что хозяин авто, житель Северной Каролины, употребляет наркотики, и его задержали.

Полицейское управление Джорджии получило то, что сочло "значительным пожертвованием’, благодаря одному мужчине из Северной Каролины.

Некто Остин Бэнкс из Северной Каролины купил золотой "Мерседес-Бенц". Официальные лица говорят, что анонимный звонивший сообщил полиции, что видел, как Бэнкс делал покупки в местном Walmart.

Позже власти узнали, что у Бэнкса, как сообщается, был концентрированный ТГК, также известный как мазки.

По данным Фонда борьбы с алкоголем и наркотиками, "Мазок" или "вытирание" - это названия концентрированного бутанового гашишного масла. То есть - новый способ употребления каннабиса, который включает ТГК.

Офицеры не сказали, сколько вещества находилось в распоряжении Бэнкса.

Официальные лица утверждают, что Бэнкс купил "Мерседес" всего за день до этого. Машина Бэнкса была конфискована, а он был доставлен в тюрьму округа Эффингем.