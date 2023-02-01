Эмбер Роуз заявила, что хочет оставаться одна до конца жизни после того, как ее бывший завел роман с Шер

39-летняя актриса Эмбер Роуз не намерена выходить замуж после того, как узнала о романе своего бывшего возлюбленного Александра Эдвардса с певицей Шер.

Эмбер Роуз не намерена выходить замуж никогда.

Модель и актриса рассказала историю своих отношений с Канье Уэстом, 21 Savage и экс-супругом Уизом Халифой, нынешним возлюбленным певицы Шер Александром Эдвардсом в интервью Софии Франклин.

Знаменитость сообщила, что мужчины изменились со временем и стали ей отвратительны. Она планирует оставаться одной до конца своих дней.

Роуз заявила, что не желает ни с кем делить свой дом, свою жизнь, не хочет, чтобы кто-то кроме нее был рядом с ее детьми, не хочет близости с мужчинами.