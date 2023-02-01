Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве

Актеру Алеку Болдуину не удастся избежать наказания за гибель оператора Галины Хатчинс. Трагедия случилась на съемках картины "Ржавчина", когда звезда экрана случайно выстрелил в женщину.

В октябре 2021 года, когда полным ходом шли съемки фильма "Ржавчина", Алек Болдуин выстрелил в 42-летнюю Галину Хатчинс. Пистолет оказался заряженным. Женщина скончалась в больнице.

Обвинения против Болдуина и Ханны Гутьеррес Рид, которая отвечала за оружие на съемках, включают 2 эпизода непредумышленного убийства, о чем сообщили в прокуратуре.

Виновным грозит до 18 месяцев тюремного заключения, а также выплата штрафа в размере 5 000 долларов (350 000 российских рублей).

Адвокаты обоих обвиняемых пытались доказать, что их клиенты невиновны.