Шахназаров высмеял премьеру спектакля Литвиновой Кактус в Париже

Публицист Михаил Шахназаров убежден, что это счастье, что Рената Литвинова и певица Земфира покинули РФ. Он высмеял творчество обеих в Париже.

Рената Литвинова представила во французской столице премьеру моноспектакля "Кактус", в котором выступила как сценарист, режиссер и актриса.

Музыку к постановке написала исполнительница Земфира, которая покинула РФ в компании своей подруги.

Не всем пришлась по душе пьеса Литвиновой.

Публицист и блогер Михаил Шахназаров заявил, что не видит никакого искусства в творении российских знаменитостей, а также считает за счастье, что такие личности покинули Россию.