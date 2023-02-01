Николаев вышел на связь с поклонниками после информации об инфаркте

Композитор и певец Игорь Николаев вышел на связь с фанатами, заявив, что проходит обследование, а слухи о его ужасном состоянии преувеличены.

Игорь Николаев написал в соцсетях, что проходит обследование и чувствует себя хорошо, надеясь вскоре встретиться со зрителями на концертах.

Музыкант утверждает, что информация о его критическом состоянии "слегка преувеличена".

Ранее сообщалось, что в ночь с 30 по 31 января исполнитель попал в больницу с инфарктом.