Пригожин предложил иноагенту Александру Невзорову отправиться в колонию, чтобы потом вступить в Вагнер

Евгений Пригожин предложил иностранному агенту Александру Невзорову приехать в Россиию, отправиться в колонию, чтобы иметь возможность вступить в ЧВК «Вагнер».

Основатель ЧВК обратился к журналисту с деловым предложением. Он считает, что Невзоров (признан иноагентом в РФ) должен приехать в Россию и отправиться в колонию, «пока я вас не заберу», цитирует Евгения Пригожина RT.

Он не исключил, что для журналиста существуют шансы погибнуть на поле боя в зоне СВО, но это Александра Невзорова не должно смущать. Ведь черепа и другие подобные атрибуты, это то, о чем журналист так любит говорить, отметил Пригожин.

1 февраля по приговору Басманного суда в Москве журналист получил 8 лет заключения.