Королева после информации о госпитализации Николаева с инфарктом трогательно обратилась к экс-супругу

Наташа Королева, узнав о том, что Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт, нежно обратилась к нему в соцсетях.

Исполнительница Наташа Королева, узнав, что композитор Игорь Николаев госпитализирован, тепло обратилась к нему, пожелав скорейшего выздоровления.

Сообщалось, что Николаева увезли в больницу с инфарктом, но позднее музыкант вышел на связь, заявив, что чувствует себя хорошо.

Бывшая жена композитора написала в личном блоге: "Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен".

Сейчас певец находится в клинике, проходя обследование, находясь под наблюдением медиков.