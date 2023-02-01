Королева после информации о госпитализации Николаева с инфарктом трогательно обратилась к экс-супругу
2023-02-01 12:51
Наташа Королева, узнав о том, что Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт, нежно обратилась к нему в соцсетях.
Исполнительница Наташа Королева, узнав, что композитор Игорь Николаев госпитализирован, тепло обратилась к нему, пожелав скорейшего выздоровления.
Сообщалось, что Николаева увезли в больницу с инфарктом, но позднее музыкант вышел на связь, заявив, что чувствует себя хорошо.
Бывшая жена композитора написала в личном блоге: "Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен".
Сейчас певец находится в клинике, проходя обследование, находясь под наблюдением медиков.
Опубликовано: Наталья Гончарова