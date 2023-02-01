Волочкова дала пьяное интервью в эфире Ютуб-шоу «Алена, блин!», рассказав много лишнего

Ведущая Ютуб шоу "Алена Жигалова оправдалась за пьяное интервью балерины Анастасии Волочковой, которую она называет подругой.

Блогер Алена Жигалова пригласила на интервью эпатажную балерину Анастасию Волчкову, украсив свое шоу "Алена, блин!" шампанским, которое щедро наливали гостье.

Артистка балета, придерживающаяся строгой диеты, быстро опьянела и начала нести, что надо и что нет.

Съемочная группа все это снимала, нисколько не теряясь.

Волочкова рассказала в процессе интервью и о том, что выдумала свою свадьбу с кондитером Дмитрием, чтобы повеселить народ.

А на Мальдивы, оказывается, не взяла возлюбленного, так как это слишком дорого. Только за себя любимую она отдала 3 000 000 российских рублей.

Была версия и по поводу того, что в путешествие звезда сцены отправилась одна по той причине, что Дмитрий не подарил ей цветы после спектакля.

Был, естественно, и шпагат и много-много интересного...