Собчак объяснила, зачем заморозила плаценту после рождения своего сына Платона

Ксения Собчак поделилась откровением по поводу того, что заморозила плаценту после того, как родился ее сын Платон.

Давая интервью бьюти-блогеру Екатерине Конасовой, Ксения Собчак призналась, что сохранила плаценту после того, как на свет появился ее сын Платон.

Странный поступок известная блондинка совершила потому, что кто-то из знакомых ее просветил, сказав, что это стволовые клетки.

У знаменитости есть информация, что в будущем при помощи стволовых клеток можно будет вылечить онкологию, лейкоз, анемию и аутоиммунные заболевания.