Арифулина назвала главное достоинство Раневской

Рина Арифулина убеждена, что главным достоинством великой актрисы Фаины Раневской была честность.

Фаина Раневская обладала редким качеством, которое сделало ее знаменитой и одновременно мешало ей. Об этом рассказала актриса и режиссер Лина Арифулина в интервью 5-tv.ru на презентации байопика о жизни великой артистки.

Знаменитая актриса отличалась удивительной искренностью и умением указывать на истину жизни.

В прошлом веке за такую смелость могли даже судить, подобная критика могла иметь разрушительные последствия. Раневскую это не пугало.