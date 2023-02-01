Кушанашвили накинулся с оскорблениями на Слепакова после его колыбельной российскому народу

Ведущий и блогер Отар Кушанашвили назвал Семена Слепакова "певцом для мудаков".

Отар Кушанашвили убежден, что Семен Слепаков ничего из себя не представляет.

Ведущий назвал юмориста "певцом для мудаков", вспомнив, что никогда не разделял восторгов вокруг персоны Слепакова.

Блогер считает, что и раньше творчество артиста не имело никакого смысла, а в настоящее время тем более.