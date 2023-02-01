Психологи уверены: маленькие задачи приводят к достижению больших целей

Цель не будет казаться недостижимой, если реализовывать ее небольшими отрезками.

Чтобы мотивировать себя на выполнение цели, нужно понимать, что приведет к ее достижению. Если просто забить голову ненужной информацией, цель покажется недосягаемой, эти ощущения принесут страдания и даже покажутся насилием над собой.

Поэтому психологи всегда советуют ставить перед собой не большие и размытые, а узкие и конкретные цели. Каждую из них целесообразно разбить на этапы и выполнять "кусочками", один за другим, пока не будет достигнут конечный результат.

В достижении поставленной задачи очень помогает составление плана. Он позволяет понять, какие конкретные действия нужно будет совершить, чтобы получить желаемый результат.

Причем задачи нужно ставить не размытые, а очень точные и конкретные. Все эти шаги обязательно приведут к достижению желаемой цели.