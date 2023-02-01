«Юра, поговорим?»: Кучера после интервью Дудю пригласил журналиста на ответную дуэль

Оскар Кучера заявил, что сам бы с удовольствием пригласил Юрия Дудя на интервью, четко обозначив тему.

Ведущий и актёр Оскар Кучера заявил, что с удовольствием пригласил бы признанного в России иностранным агентом Юрия Дудя на ответное интервью.

Звезда экрана открыто бы обозначил тему общения с журналистом, «не прикрываясь мишурой».

Кучера признался, что не жалеет, что участвовал в шоу Дудя, так как теперь лучше понимает, что за человек перед ним, на что способны люди.