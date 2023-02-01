Газманов отрицает, что ему дали 17 000 000 рублей на создание платформы для патриотических песен

Известный российский певец Олег Газманов опроверг тот факт, что ему выделили 17 000 000 рублей на создание интернет-платформы для патриотических песен.

Олег Газманов - идеолог и худрук интернет-базы патриотических композиций.

Но, как утверждает артист, никаких 17 000 000 российских рублей на эти цели никто ему не выделял.

По словам певца, средства на развитие национальных проектов получил фонд "Равенство возможностей", который вместе с ним занимается разработкой базы патриотических композиций.