2 банковских счета Собчак заблокированы из-за неуплаты налогов знаменитостью

У Ксении Собчак остановлены операции по 2-ум банковским счетам по той причине, что звездная блондинка задолжала налоговой.

Две организации ООО "Джун и Джулай" и ООО "Лидерс", зарегистрированные на Ксению Собчак, состоят в списках структур, имеющих задолженность по обязательным выплатам в казну государства.

ФНС приняла меры, приостановив операции на счетах этих фирм.

В обеих компаниях у Ксении - 51 %, а ее совладельцем является Юлия Прудько.

По данным налоговой инспекции, ООО "Лидерс" задолжало 142 000 рублей, а производство в отношении ООО "Джун и Джулай" остановлено по причине невозможности отыскать местоположение должника.