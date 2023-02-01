ВС РФ уничтожили цеха завода по производству артиллерийских снарядов для ВСУ в Сумской области

В Минобороны РФ сообщили, солдаты российской армии уничтожили цеха завода по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ в Сумской области.

В среду, 1 февраля 2023 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины, расположенного в Сумской области.

Конашенков уточнил, что в результате нанесённого российскими войсками огневого поражения уничтожены цеха данного предприятия, которые производили артиллерийские боеприпасы для обеспечения нужд Вооружённых сил Украины.