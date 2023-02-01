Жигалова назвала причину отъезда Ивлеевой в Дубай

Ведущая Ютуб-шоу "Алена, блин!" Алена Жигалова открыла возможную причину отправки блогера и актрисы Насти Ивлеевой в ОАЭ.

Алена Жигалова заявила, что следит за передвижениями блогера Насти Ивлеевой, которая сейчас пребывает в Дубае.

Журналистка предположила, что знаменитость покинула РФ по причине съемок с шейхами.

Жигалова убеждена, что если Ивлеева будет зарабатывать в Дубае деньги, то она узнает об этом первой.

Блогер не исключает вероятности, что ее коллега снимается в новом сезоне шоу "Сердце Ивлеевой", где за нее будут биться арабские шейхи.