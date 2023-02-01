Норвежцы научились использовать электромобили в холода и лидируют в мире по числу их покупок
У норвежцев, пересевших на электромобили, наступление холодов ассоциируется с местным термином «rekkevideangst» или «тревога по запасу хода».
Не секрет, что по заявлениям производителей запас хода резко сокращается при температуре до минус 10 градусов на треть, а свыше минус 20 на половину.
Но это не умоляет тот факт, что в 2022 году каждые четыре из пяти приобретенных норвежцами новых автомашин имели электрический привод.
Норвегия является бесспорным чемпионом мира, когда речь идет об автомобилях с нулевым уровнем выбросов.
Норвежцы взяли за правило беречь аккумуляторы в холода и стараются не оставлять свои электрокары на улице в мороз. Для этого существуют гаражи и многочисленные теплые паркинги.
Кроме того, в Норвегии развита сеть зарядных станций, даже в самых глухих регионах страны.
Опубликовано: Тарас Медведев