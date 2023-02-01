Орбан: Украина превратилась в Афганистан и лишится суверенитета

Венгерский премьер Виктор Орбан утверждает, что Украина лишится государственной независимости в будущем.

1 февраля издание Politico опубликовало интервью с премьер-министров Венгрии Виктором Орбаном, который публично заявил, что в настоящий момент Украина является разрушенной страной, что свидетельствует об её превращении в Афганистан, который ранее также переживал активную фазу боевых действий на своей территории.

По мнению Орбана, в будущем Украина лишится суверенитета, поскольку длительность вооружённого конфликта идёт на пользу российским войскам.