Орбан: Украина превратилась в Афганистан и лишится суверенитета
2023-02-01 15:46
Венгерский премьер Виктор Орбан утверждает, что Украина лишится государственной независимости в будущем.
1 февраля издание Politico опубликовало интервью с премьер-министров Венгрии Виктором Орбаном, который публично заявил, что в настоящий момент Украина является разрушенной страной, что свидетельствует об её превращении в Афганистан, который ранее также переживал активную фазу боевых действий на своей территории.
По мнению Орбана, в будущем Украина лишится суверенитета, поскольку длительность вооружённого конфликта идёт на пользу российским войскам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей