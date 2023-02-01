Кустурица планирует снять картину по Гоголю

Именитый режиссер Эмир Кустурица рассказал о планах снять фильм по произведениям Николая Гоголя.

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица сообщил в интервью изданию "Известия", что намерен снять фильм по книге Николая Гоголя, но это точно не будут "Мертвые души".

Режиссер отметил, что необходимо снять 3 фильма дл того, чтобы они оставили более сильное впечатление, чем на это способна 1-а картина.

Вниманием кинодеятеля завладели такие произведения, как "Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем", "Коляска", "Сорочинская ярмарка", представляющие собой фантастические этюды о совести и характерах людей, живших в Малороссии.

Кустурица уверяет, что очень скоро определится с выбором.