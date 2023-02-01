В Саудовской Аравии отмечен всплеск казней при короле Салмане

По данным двух правозащитных организаций, количество казней в Саудовской Аравии удвоилось во время правления короля Салмана и его сына Мухаммеда, фактического правителя королевства.

Число казней в монархии Персидского залива выросло в среднем с 70,8 в год в период с 2010 по 2014 год до 129,5 в год с момента прихода к власти нынешнего короля в 2015 году, говорится в докладе, опубликованном во вторник британской организацией Reprieve.

В общей сложности нынешняя власть вынесла более 1000 смертных приговоров, по данным НПО, которые утверждают, что сверили официальные данные с расследованиями и интервью, проведенными с адвокатами, членами семей казненных и активистами.

В отчете упоминается 147 казней которые были проведены в 2022 году, что соответствует официальным данным.

В марте прошлого года Саудовская Аравия вызвала резонанс в мире, когда заявила о казни 81 человека в один день за преступления, связанные с терроризмом.

В последние годы под руководством наследного принца Мухаммеда бин Салмана королевство претерпело серьезные реформы законодательства.