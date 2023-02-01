Приходько обвинила Распутину в отсутствии морали
2023-02-01 15:55
Украинская исполнительница Анастасия Приходько накинулась на свою российскую коллегу Машу Распутину, обвинив в отсутствии морали.
Анастасию Приходько, проживающую теперь в Киеве, возмутило интервью ее коллеги по сцене Маши Распутиной, которая утверждала, что русские и украинцы - один народ.
С этим категорически не согласна украинская артистка, призвавшая Распутину учить историю.
Также Анастасия обвинила старшую коллегу в том, что та сдала дочь в психушку, так как та мешала ей выйти замуж за олигарха. Приходько поинтересовалась, забрала ли артистка близкую родственницу из психбольницы.
Опубликовано: Наталья Гончарова