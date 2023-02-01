Олланд назвал Путина «радикально рациональным» человеком

Экс-президент Франции Франсуа Олланд поделился впечатлениями от личного общения с Владимиром Путиным.

В среду бывший французский президент Франсуа Олланд дад интервью американской газете Politico, где публично заявил, что считает Владимира Путина "радикально рациональным" человеком, который неустанно отстаивает свои интересы в соответствии с заранее разработанной стратегией.

По мнению Олланда, в украинском конфликте Путин будет стараться закреплять прежние успехи российской армии, намереваясь дождаться момента, когда мировая общественность устанет от темы боевых действий в Украине.