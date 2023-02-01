Анна Asti лишилась бизнеса в России из-за украинского гражданства

Популярная в России певица Анна Asti является гражданкой Украины, из-за чего знаменитость лишилась бизнеса в РФ.

Анна Asti (Анна Дзюба - настоящее имя артистки) стала самой популярной исполнительницей в 2022 году по статистике Яндекс Музыка.

На днях знаменитость столкнулась с большими проблемами. Ее ИП на территории России ликвидирован ФНС.

Как известно, большинство артистов через ИП получают и легализуют свои доходы от гастролей, корпоративов, рекламы и интеграций в соцсетях.

Оказывается, дело в том, что у знаменитости закончился срок действия документа, по которому она имела право временно проживать и трудиться на территории РФ. А самое интересное то, что у Asti имеется паспорт Украины.