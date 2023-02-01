Борисова накинулась на Жигалову из-за пьяного интервью Волочковой
2023-02-01 16:24
Ведущая Дана Борисова взъелась на ведущую Ютуб-шоу "Алена, блин!" Алену Жигалову после пьяного интервью балерины Анастасии Волочковой.
В ходе интервью Анастасии Волочковой Алене Жигаловой имело место обсуждение отношений балерины с ведущей Даной Борисовой, которая, конечно, просмотрела ролик и высказалась по поводу.
Борисова заявила, что пьяная Волочкова ее нисколько не удивила, а вот к ведущей шоу "Алена, блин!" у нее большие вопросы.
Дана убеждена, что выпускать это шоу в эфир было верхом неэтичности. Хотя знаменитость не исключает, что это концепция Ютуб-проекта - напоить и разговорить гостя.
На Волочкову за резкие слова в свой адрес Борисова зла не держит.
Опубликовано: Наталья Гончарова